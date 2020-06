Chinas Wirtschaftsstrategie „China geht es nicht nur um Technologie, sondern auch politischen Einfluß“

Was sollte Deutschland tun, wenn sein Einfluss Ihrer Meinung nach so stark in der EU ist?

Dieses Vorgehen unterstützen. Margrethe Vesthager und andere EU-Politiker sind dort meiner Meinung nach in ihrem Handeln Angela Merkel weit voraus. Ich habe nie verstanden, warum die deutsche Bundeskanzlerin so zögerlich mit China umgeht. Ich kann mir das nur so erklären, dass der Druck Chinas wirkt. Alle einflußreichen Staatsführer weltweit haben Chinas Taktik verstanden. Australien, Kanada und jetzt auch Großbritannien werden Huaweis Technologie in ihren Kommunikationsnetzen nicht zulassen. Jeder, der etwas davon versteht, weiß, dass Komponenten sich nicht einfach so abschirmen lassen.