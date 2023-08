Chinesische Konjunktur Chinas Banken senken Kreditzinsen – aber die wichtigste Rate bleibt gleich

Die Zinsen für einjährige Kredite wurden um 0,1 Prozentpunkte auf 3,45 Prozent verringert, wie die Notenbank der Volksrepublik am Montag in Peking mitteilte. Die Zinsen für fünfjährige Kredite blieben unverändert bei 4,2 Prozent. Hier hatten die meisten Volkswirte stattdessen mit einer Senkung um 0,15 Punkte gerechnet, bei der Rate für einjährige Kredite wurde zudem ein größerer Schritt erwartet. Auch in einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter 35 Marktbeobachtern hatten alle Teilnehmer mit einer Senkung beider Zinssätze gerechnet. Analysten und Händler am chinesischen Aktienmarkt zeigten sich enttäuscht über das aktuelle Vorgehen der Banken.



Gemessen werden die Kreditzinsen an der sogenannten „Loan Prime Rate“ (LPR): ein Durchschnittszins von 18 ausgewählten Banken, den diese besonders kreditwürdigen Kunden einräumen. Ein Zinsschritt dieser Kreditzinsen war erwartet worden, nachdem die Zentralbank ihre Leitzinsen in der vergangenen Woche reduziert hatte. Vor dem Hintergrund enttäuschender Konjunkturdaten hatten die Währungshüter überraschend den einjährigen Zinssatz für mittelfristige Kreditspritzen an Banken (MLP) auf 2,5 Prozent gesenkt, von zuvor 2,65 Prozent. Es war die zweite Zinssenkung seit Juni und der stärkste Zinsschritt seit 2020, doch bislang zeigt die Maßnahme keine durchschlagende Wirkung.