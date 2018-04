Chinesische Studie: Atomtestgelände in Nordkorea nach Bombentests teilweise eingestürzt?

Am Freitag wollen sich Kim und der südkoreanische Präsident Moon Jae In im Grenzort Panmunjom treffen und unter anderem auch über das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm reden. Es ist erst das dritte Mal in der Geschichte der verfeindeten Staaten, dass sie zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. Der Koreakrieg (1950 bis 1953) endete lediglich mit einem Waffenstillstand, bis heute gibt es keinen Friedensvertrag.