Chinesische Technologie So treffen US-Sanktionen gegen China die deutsche Bundeswehr

„Aus unserer Sicht ist die Entscheidung der FCC eine rein politische Auswirkung des Handelsstreits zwischen den USA und China“, heißt es bei der die Hytera Mobilfunk GmbH. In den USA läuft schon seit Jahren ein Prozess, bei dem der weltweite Marktführer für Tetra-Funk, die Motorola Solutions, die chinesische Muttergesellschaft Hytera wegen der Verletzung von Patenten und dem Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen verklagt. Doch als das Gericht das chinesische Unternehmen zur Zahlung von 765 Millionen Dollar verurteilte, meldete die US-Tochter von Hytera kurzerhand Konkurs an und verkaufte ihre Assets für nur 7,9 Millionen Dollar an ein neu-gegründetes Unternehmen, Hytera US.