Chinesischer Aktienmarkt: China bleibt No-Go-Area für Anleger

Mit ihren Bemühungen, den heimischen Aktienmarkt zu stützen, will Chinas Regierung offenbar die chinesischen Kleinanleger beruhigen und den sozialen Frieden im Land wahren. In der Logik der Kommunistischen Partei ist das nachvollziehbar. An ausländische Investoren sendet die chinesische Führung damit aber das Signal, dass Fundamentaldaten, Konjunkturerwartungen, also alles, was die Aktienkurse an anderen Märkten beeinflusst, im Ernstfall Makulatur ist. Kommt es hart auf hart, macht Peking die Kurse (oder versucht es wenigstens). Anleger sind dann Verfügungsmasse, die mit Handelsrestriktionen in Form gebracht wird, um den Kurs der Regierung zu stützen.