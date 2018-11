Chinesischer Botschafter Vorfälle in Chemnitz beunruhigen Investoren

Die Ausschreitungen von Chemnitz haben nach den Worten des chinesischen Botschafters in Deutschland Geschäftsleute aus der Volksrepublik aufgeschreckt. „Chemnitz beunruhigt chinesische Investoren auf jeden Fall“, sagte Shi Mingde der Zeitung „Die Welt“ (Donnerstagausgabe). „Wenn ein Unternehmen die Wahl hat zwischen einer Stadt in Nordrhein-Westfalen und Chemnitz, dann können diese Nachrichten schon den Ausschlag geben.“ Die Vorfälle hätten das Deutschlandbild in China zwar nicht geändert, aber schon negativ beeinflusst. „Wir lesen ja auch von den Neonazi-Überfällen in Leipzig und davon, dass die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland zunimmt.“ Auch die Berichterstattung über Terroranschläge in Deutschland habe große Auswirkungen auf chinesische Investoren gehabt. „Die fragen uns schon, wie sicher die Situation in Deutschland ist.“