Chinesischer Corona-Impfstoff Chinas Impfstoff ist beliebter als vielleicht vermutet

Längst wird auch im Herzen der EU über die Zulassung chinesischer und russischer Impfstoffe offen nachgedacht. „Wenn ein Impfstoff sicher und wirksam ist, egal in welchem Land er hergestellt wurde, dann kann er bei der Bewältigung der Pandemie natürlich helfen“, zitierte die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ am Wochenende Gesundheitsminister Jens Spahn. Zuvor hatte sich bereits Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dafür ausgesprochen, dass die europäischen Zulassungsbehörden schnellstens auch den russischen und chinesischen Impfstoff prüfen.



Kritik an der Intransparenz der chinesischen Impfstoffe gibt es dabei längst nicht nur im Westen. Selbst chinesische Forscher beklagen sich darüber. So kommen Untersuchungen in verschiedenen Ländern zu sehr unterschiedlichen Quoten bei der Impfstoffwirksamkeit. Im Unterschied zu den chinesischen Impfstoffen sind die Testreihen zum Beispiel von Biontech längst in international renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht.