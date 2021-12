Chinesischer Markt boomt Warum Chinesen jetzt massenhaft Haushaltsgeräte kaufen

Noch wichtiger aber ist, dass Chinas Wirtschaft insgesamt besser durch die Pandemie gekommen ist, was sich positiv auf das Kaufverhalten der Menschen auswirkt. Der „Black Friday“ am 26. November, die größte Rabattschlacht des Jahres, war in den USA und wie auch in Deutschland dieses Mal kein so großes Konsumfest, wie sonst üblich. Erstmals überhaupt gingen die Verkäufe leicht zurück. Anders in China, wo das eigene große Online-Shopping-Festival, bekannt unter dem Namen „Double Eleven“, weil es am 11. November stattfindet, erneut die Rekorde des Vorjahres brach.



Neue Hausgeräte standen wie schon im Vorjahr oben auf der Wunschliste der Kunden. BSH-Chefin Kriwet erklärt die große Nachfrage mit einem ausgeprägten Wunsch nach Sauberkeit: „Chinesen haben sehr hohe Hygieneanforderungen“. Die Corona-Pandemie habe hier noch einmal für einen zusätzlichen Schub gesorgt. Aus Angst vor dem Virus hätten etwa einige Familien während der Pandemie auf die Beschäftigung von Haushaltshilfen verzichtet und sich stattdessen einen Geschirrspüler zugelegt.

Ein wichtiger Faktor, der derzeit laut Beobachtern vor allem beim Premium-Herstellern für große Nachfrage sorgt, ist zudem der Wunsch, alte Maschinen durch höherwertige Geräte auszutauschen.