Chip-Industrie: US-Kongress verabschiedet Gesetz für Milliarden-Förderung der Chip–Branche

Der US-Kongress hat am Donnerstag nach mehr als einem Jahr Verhandlungen ein milliardenschweres Paket zur Förderung der einheimischen Chip-Branche verabschiedet. Nach dem Senat votierte auch das Repräsentantenhaus mit Stimmen beider Parteien für die Vorlage, die staatliche Förderung in Höhe von etwa 52 Milliarden Dollar vorsieht. Zudem sollen über einen Zeitraum von zehn Jahren 200 Milliarden Dollar in die Forschung fließen, um besser im Wettbewerb gegen China bestehen zu können. Es wurde erwartet, dass Präsident Joe Biden das Gesetz unterzeichnen wird.