Chipmangel: US-Milliardenhilfe für Halbleiterindustrie nimmt Gestalt an

In den USA zeichnet sich staatliche Hilfe in Milliardenhöhe für die einheimische Halbleiterindustrie und Chipforschung ab. Das Repräsentantenhaus legte am Dienstag einen Gesetzentwurf vor, der unter anderem 52 Milliarden Dollar für diesen Zweck vorsieht. Das ist die gleiche Summe, die der Senat bereits in einer eigenen Vorlage für ähnliche Aufgaben vorgesehen hat.