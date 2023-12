Auch in der Jerusalemer Altstadt mit ihren kleinen Läden fehlen die beleuchteten Weihnachtsbäume, die Weihnachtsdekoration und die sonst üblichen Massen an Weihnachtstouristen. Stattdessen würden die Menschen dieses Jahr Weihnachten im kleinen Kreis feiern, so Schnabel. „Alles was religiös ist, findet statt, alles was weggekürzt wurde, ist das drumherum”, sagt der Benediktinermönch. „Es geht um eine intime Weihnacht, wo die Geburt Jesu Christi im Zentrum steht.” Ob es zu Weihnachten einen Baum in der Kirche geben werde, stehe noch nicht fest.