Clemens Fuest: Ifo-Chef findet Europapläne der GroKo „wirklich katastrophal“

München

Der prominente Ökonom Clemens Fuest hält die europapolitischen Pläne der künftigen großen Koalition für verhängnisvoll. Der Chef des Münchner Ifo-Instituts kritisiert die Zusage einer Erhöhung der deutschen Zahlungen an die EU, ohne dafür Gegenleistungen zu verlangen. „Das Europakapitel ist wirklich katastrophal“, sagte Fuest am Montagabend in München.