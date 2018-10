Clintonscher Optimismus „Freund Peter“ auf Harmonie-Mission in der Türkei

Eine bemerkenswerte Wende: In den vergangenen Jahren, nach dem Flüchtlingsdeal und dem gescheiterten Putschversuch, lagen die Beziehungen in Trümmern. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Bundesrepublik mehrfach beschimpft, die Fälle Deniz Yücels und Peter Steudtners wogen schwer. Noch am Tage von Altmaiers Abreise hatte der BDI gefordert, die Türkei müsse die Rechtsstaatlichkeit achten.



Insofern ist der zweitägige, überaus harmonische Arbeitsbesuch aus Deutschland ein klares Zeichen für Entspannungswillen in Berlin - und natürlich auch für die ökonomischen Nöte Ankaras, das sich gerade keine Eskalation leisten kann. Der Verfall der Lira, eine explodierende Inflation, überbordende Auslandsverschuldung - der einst so dynamische Staat schwächelt. Die Wachstumsrate soll 2018 nur bei 3,8 Prozent liegen, 2019 gar bei 2,3. Zu wenig für ein Schwellenland. Noch 2017 hatte sie bei 7,4 Prozent gelegen. Vor allem die türkische Mittelschicht gerät unter Druck.