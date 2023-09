CO2-Ausstoß Deutschland und weltweit Der Vergleich: Diese Länder stoßen am meisten CO2 aus

Palau beheimatet rund 18.000 Menschen auf einer Gesamtfläche von knapp 460 Quadratkilometern. Der Inselstaat rückte hierzulande in den Fokus der Berichterstattung durch den Besuch der deutschen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im vergangenen Jahr. Palau verfügt weder über große Ölfelder noch betreibt es in großem Umfang Kohleabbau. Hauptsächlich für den immensen CO2-Ausstoß pro Kopf verantwortlich ist der Tourismus oder genauer gesagt der Transport per Flugzeug oder Schiff von Touristen, der in die Berechnung der Pro-Kopf-Emissionen einfließt. Der Gastgewerbe-, Verkehrs- und Immobiliensektor macht über 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes aus, wie die Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen. Laut Angaben von Palau stiegen in den vergangenen Jahren vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie insbesondere die Besucherzahlen aus China. Die indische Zeitung „Sunday Guardian“ berichtet, dass im Jahr 2015 über 91.000 Chinesen die Inselgruppe besuchten.