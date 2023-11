Compact-with-Africa-Gipfel Kanzler Scholz: „Afrika ist unser Wunschpartner”

20. November 2023 | Quelle: dpa

Moussa Faki Mahamat (l-r), Olaf Scholz und Assoumani Azali beim «Compact with Africa»-Gipfel in Berlin. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Staaten Afrikas Deutschland und die deutsche Wirtschaft als langfristigen und zuverlässigen Partner angeboten. Bei einer Pressekonferenz zum Gipfel „Compact with Africa” bezog er dies in Berlin insbesondere auch auf Energiefragen und die Produktion von Grünem Wasserstoff. „Afrika ist unser Wunschpartner, wenn es darum geht, unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu intensivieren und den gemeinsamen Weg in eine klimaneutrale Zukunft zu gehen.”