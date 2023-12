COP in Dubai: Steht der Klimagipfel vor dem Scheitern?

Zunächst einmal ist Überlänge nichts Ungewöhnliches für Klimagipfel. Doch die Hoffnung auf entscheidende und klare Ergebnisse war wohl fehl am Platze in einem Gastgeberland, das mit Öl und Gas zu enormem Wohlstand gelangt ist. Zudem in einer Zeit, in der die Fossilen durch vielerlei Krisen zwar teurer und knapper geworden zu sein scheinen, in der vielen aber auch klar wird, wie schwer der Umstieg für ganze Volkswirtschaften sich gestaltet. Und zumal Prognosen davon ausgehen, dass Öl, Gas und Kohle noch lange nachgefragt werden.