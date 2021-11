COP26: Zweite Klimakonferenz-Woche startet mit Ringen um Hilfe für ärmste Länder

Strittig und Teil der Verhandlungen in Glasgow sind Berechnungen und Abgrenzungen der Gelder, etwa von humanitärer oder ohnehin geleisteter Entwicklungshilfe. Ärmere Länder fürchten, dass Geld der Industrie-Nationen hier mehrfach gezählt werden könnte. Zudem haben sie den Eindruck, dass die reicheren Länder Geld am ehesten für eine Kappung des Treibhausgas-Ausstoßes geben, da sie derzeit noch nicht so von den schon existierendem Klimawandel betroffen sind, wie ärmere Staaten. Ein Ziel der Gespräche in Glasgow ist es, transparente und überprüfbare Standards bei den Hilfen zu setzen und diese auch übersichtlicher zu machen.