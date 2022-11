COP27: Die Weltklimakonferenz steht im Schatten des Kriegs

Als größter Klimasünder weltweit stehen inzwischen nicht mehr die USA am Pranger, sondern China, das Land mit dem rein mengenmäßig größten CO-2-Ausstoß. In dem 2021 in Glasgow hinterlegten Klimaplan verspricht die Volksrepublik lediglich, dass die Emissionen „nur“ noch bis 2030 ansteigen und dann sinken sollen. Außerdem will China erst 2060 kohlendioxidneutral werden – zehn Jahre später als die meisten Industrienationen. Dadurch wird allerdings der Ehrgeiz anderer Regierungen gedämpft, klimapolitisch voranzuschreiten, während der wirtschaftliche Wettbewerber China keine vergleichbaren Anstrengungen zur Emissionsverminderung unternimmt. Neue Hoffnungen verbinden sich hingegen nach dem Regierungswechsel mit Brasilien. Das größte Land Südamerikas hat in den Jahren unter der Regierung Bolsonaro keinerlei Kompromissbereitschaft bei den internationalen Bemühungen um mehr Klimaschutz gezeigt. Der Wahlsieger und mutmaßlich neue Präsident Lula da Silva hingegen hat angekündigt, den Schutz des Weltklimas zur „absoluten Priorität“ seiner Regierung zu machen.