COP27 Klimakiller Deglobalisierung

Die sicherste Methode für Entwicklungsländer neue Arbeitsplätze zu schaffen, besteht im Export, um die gesicherte Nachfrage in höher entwickelten (und weniger von der Hitze betroffenen) Ländern zu nutzen. Doch zunehmende protektionistische Schranken in den stärker entwickelten Regionen werden dieses Wachstum behindern und damit die Anpassung erschweren. Unterdessen wird Abschottung den Industrieländern nicht unbedingt die von ihnen angestrebte Sicherheit verleihen. Zwar dämmt man damit möglicherweise einige politische Risiken ein, aber die Beschränkung der Lieferketten auf das eigene Land oder die eigene Region erhöht die Anfälligkeit für Klimakatastrophen und andere Risiken. Man sehe sich nur an, wie sich die höheren Energiekosten derzeit in ganz Europa, nicht aber in Nordamerika auswirken.