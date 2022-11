COP27 Klimagipfel auf der Zielgeraden: Kommen Ausgleichszahlungen?

18. November 2022 | Quelle: dpa

Demonstrantinnen protestieren beim UN-Klimagipfel COP27 für Klimagerechtigkeit. Bild: Bild: dpa

Bei der Weltklimakonferenz kommt offenbar Bewegung in den Streit über Ausgleichszahlungen an ärmere Länder für klimabedingte Schäden. Die Teilnehmer der rund 200 Staaten legten nach Beratungen gestern Abend einen fünfseitigen Entwurf mit drei möglichen konkreten Schritten bei dem Thema vor. Genannt werden die sofortige Einrichtung eines neuen Fonds, alternativ die Einrichtung eines neuen Fonds bei der nächsten Klimakonferenz Ende 2023 in Dubai sowie eine eher allgemein gehaltene „Finanzierungsvereinbarung”.