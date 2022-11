COP27 UN-Chef: „Sind auf dem Highway zur Klimahölle”

07. November 2022 | Quelle: dpa

«Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens - und sind dabei zu verlieren»: Antonio Guterres. Bild: Bild: dpa

Auf der Weltklimakonferenz in Ägypten hat UN-Generalsekretär António Guterres in düsteren Worten vor den katastrophalen Folgen der Erderhitzung gewarnt. „Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle - mit dem Fuß auf dem Gaspedal”, sagte Guterres am Montag in einer Rede vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs in Scharm el Scheich.