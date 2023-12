COP28 in Dubai Das Klima braucht viel mehr privates Kapital

Klimaschutz braucht viel privates Kapital – in Deutschland und anderen Ländern sind die Voraussetzungen dafür aber noch nicht besonders gut. Das ist die Botschaft des Chefs der bundeseigenen Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bei der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai. KfW-Vorstandschef Stefan Wintels sagte am Freitag vor deutschen Journalisten bei der Mammutkonferenz: Acht Jahre nachdem sich die Weltgemeinschaft in Paris auf das Ziel geeinigt habe, dass die Erde sich um nicht mehr als 1,5 Grad im Vergleich zu vor der Industrialisierung erwärmen solle, hinkten die Länder deutlich hinterher. Das liege auch daran, dass die Bedingungen für private Investoren bisher oft nicht gut genug seien.