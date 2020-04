Corona: Diese Animation zeigt, wie unterschiedlich Europa und die USA den Luftverkehr einschränken

In keinem anderen Land fordert die Coronapandemie so viele Opfer wie in den USA. Trotzdem hält sich die dortige Regierung mit drastischen Einschränkungen eher zurück - und senkt etwa den Luftverkehr deutlich weniger als Europa. Das zeigt eine Gegenüberstellung der Flugbewegungen vom Dienstag, die die WirtschaftsWoche auf Basis von Flightradar24-Daten (siehe Video) erstellt hat. Eindeutig zu erkennen ist, dass in Nordamerika, und da vor allem in den USA, sehr viel mehr Flugzeuge unterwegs sind als über Europa. Vor der Krise hatten beide Lufträume eine ähnliche Verkehrsdichte.