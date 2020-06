Corona-Ausbruch in Peking Warum deutsche Firmen jetzt ganz genau hinschauen

Chinas Chef-Epidemiologe Wu Zunyou steht die Anspannung ins Gesicht geschrieben. „Wer infiziert ist, dürfte in den nächsten zwei Tagen Symptome zeigen. Wenn die Zahl der Infektionen bis dahin nicht stark ansteigt, kann man davon ausgehen, dass die Epidemie im wesentlichen stabilisiert ist“, sagte Wu am späten Montagabend im Interview mit Chinas Staatssender CCTV. Die Behörden in Peking hätten den neuen Ausbruch zwar am frühstmöglichen Punkt erkannt, allerdings könne erst an diesem Donnerstag klar gesagt werden, ob eine Eindämmung gelungen ist – und damit ein größerer Ausbruch verhindert werden kann.