„Corona-Europameister“ Warum die Schweiz und Norwegen als Corona-Musterländer gelten

Zudem kam es nach Angaben der wissenschaftlichen Taskforce zu einer „informellen Triage“, es wurde also abgewogen, welcher Patient ein Intensivbett bekam und welcher nicht. „Von einer solchen Situation dürften am Höhepunkt der zweiten Welle ungefähr zwölf Prozent aller Patienten betroffen gewesen sein“, schrieb die Taskforce. „Das ist natürlich nicht etwas, auf das man stolz ist“, räumt Sturm ein.



Auch heute liegt der Inzidenzwert in der Schweiz mehr als dreimal so hoch wie in Deutschland. Fast dreimal so viele Corona-Patienten wie in Deutschland sind im Krankenhaus. Dank des Impfens sind die Zahlen aber auf so niedrigem Niveau, dass dies kaum einen Unterschied macht, wie Sturm sagt. Sein Fazit: „Aus heutiger Perspektive würde ich sagen: Die Maßnahmen an sich haben gereicht, aber sie hätten in der zweiten Welle eher kommen müssen.“



