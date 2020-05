Corona-Folgen Warum in Japans Wirtschaft trotz Rezession Optimismus herrscht

Das hat man jetzt gelernt. Volkswirte rechnen jedenfalls mit einem Riesensprung in Richtung Digitalisierung und neue Arbeitsstile. Das dürfte sich in Japan sogar noch positiver auswirken als in anderen Ländern, da Japan bei der Digitalisierung nicht so fortgeschritten ist wie andernorts. Jesper Koll von der Asset Management-Gesellschaft WisdomTree Japan macht sich um die Nummer Drei der Weltwirtschaft denn auch keine Sorgen. „Ich bin äußerst optimistisch“, erklärte der einflussreiche Ökonom in einem Interview. Japan werde immer moderat und langsam in seinen anfänglichen Reaktionen sein. Doch sei das Land im Verlaufe seiner Geschichte bisher noch aus jeder Krise „stärker, wettbewerbsfähiger und innovativer als zuvor“ herausgegangen.



Mehr zum Thema:

Das Gesundheitsministerium in Berlin hat Millionen Dosen der antiviralen Grippetablette „Avigan“ in Japan bestellt. Tokio will das Fujifilm-Medikament erstmal kostenlos liefern – mit einer nachvollziehbaren Begründung. Lesen Sie die Geschichte hier.