Corona-Impfpflicht Polizei beginnt mit Auflösung der Trucker-Proteste in Kanada

Die kanadische Polizei hat mit der Auflösung von Trucker-Blockaden an einer wichtigen Grenzbrücke zwischen der Stadt Windsor in Kanada und Detroit in den USA begonnen. Man habe mit der „Vollstreckung“ begonnen, teilte die Polizei in Windsor am Samstag mit. „Wir fordern alle Demonstranten auf, das Gesetz zu befolgen und friedlich zu handeln.“