Corona-Impfpflicht: Trucker-Proteste in Kanada belasten die Wirtschaft – Ford setzt Arbeit in Montagewerk aus

Ein kanadischer Richter hat am Freitag (Ortszeit) die Blockade eines wichtigen kanadisch-amerikanischen Handelskorridors aufgrund von Trucker-Protesten per Anordnung für beendet erklärt. Geoffrey Morawetz, Richter am Obersten Gericht in Ontario, sagte, die einstweiligen Verfügung trete am Freitag um 19.00 Uhr Ortszeit in Kraft.