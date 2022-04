Corona in China Chinas Lockdowns werden zum Horror für die Wirtschaft

Die harten Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung, die unbedingt an ihrer Null-Covid-Strategie festhalten will, treiben chinesische wie auch ausländische Unternehmen in die Verzweiflung. Mehr als die Hälfte (51 Prozent) der deutschen Firmen in China haben vergangene Woche in einer AHK-Blitzumfrage Behinderungen bei Logistik und Lagerhaltung gemeldet. Ganze 46 Prozent leiden unter Störungen der Lieferketten.