Corona in China Nichts sehen, nichts wissen, nicht testen?

Schlüssig ist die Argumentation der Ampelkoalition jedenfalls nicht. Angesichts der explosionsartigen Ausbreitung von Covid in China müsse damit gerechnet werden, dass das Virus mutiere, warnen Experten. Das Reich der Mitte gleiche nach der Aufhebung der Null-Covid-Maßnahmen einem „Bio-Reaktor“, ohne dass es entsprechende Impfmittel gibt oder eine transparente Informationspolitik – der Rest der Welt weiß einfach nicht, was derzeit in China genau passiert. Es ist deshalb das Mindeste, dass Europa ein einheitliches Schutzkonzept beschließt und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nicht länger mit den Schultern zuckt.