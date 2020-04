Corona in den USA: „Der Marxismus bleibt tot“

Die Geschichte zweier Coronakrisen zeigt einmal mehr, wie stark ausgeprägt der Unterschied zwischen Arm und Reich in den Vereinigten Staaten mittlerweile geworden ist. Sie ist das Erbe der neoliberalen Reformen der Achtzigerjahre, der „Supply Side Economics“, glaubt Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz. In den vergangenen 40 Jahren sei „die Rolle des Staats ausgehöhlt und mehr Verantwortung an den Privatsektor übertragen“ worden, so Stiglitz. Doch das freie Spiel der Kräfte sei an der Größe der Aufgabe gescheitert: „Der Markt ist nicht einmal in der Lage, die notwendige Menge an Schutzmasken zu produzieren.“ Es brauche deshalb eine stärkere Rolle des Staates, um diese Schwächen auszugleichen.