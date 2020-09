Corona in Großbritannien: Johnson fordert Briten zu mehr Isolation auf

Das weitere Vorgehen will Premierminister Boris Johnson vor dem Parlament am Mittag und in einer landesweit übertragenen Ansprache am Abend erläutern. „Wir wissen, dass das nicht einfach sein wird“, heißt es in einem vorab verbreiteten Redetext. „Aber wir müssen weitere Maßnahmen ergreifen, um das Wiederaufleben der Virusfälle zu kontrollieren und das Gesundheitssystem zu schützen.“