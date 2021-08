Corona-Inzidenz & Delta-Variante Das müssen Urlauber in Spanien jetzt beachten

In Spanien verändert sich die Corona-Lage rapide. Mittlerweile liegt die 7-Tage-Inzidenz jenseits der 300 und dennoch strömen Touristen aus ganz Europa in das beliebte Urlaubsland. Aufgrund der hohen Zahl an Neuinfektionen beschließen einige Regionen immer mehr Corona-Maßnahmen. Was Sie als Urlauber vor dem Spanien-Urlaub wissen und worauf Sie vor der Anreise zu achten haben. Ein Überblick.