Corona-Krise: US-Präsident Trump verweigert Unterzeichnung des Corona-Hilfspakets

Das Gesetz, das derzeit auf seinem Schreibtisch liege, sei „ganz anders“ als erwartet, hatte er zuvor in einem Video auf Twitter geäußert. Es sei „eine Schande“. Trump forderte Nachbesserungen. Unter anderem will er die Einmalhilfe für US-Bürger von 600 auf 2000 Dollar anheben. Auch eine zweijährige Aussetzung der Steuer auf Bewirtungsaufwendungen sei „nicht genug“, um der von der Pandemie schwer getroffenen Gastronomie zu helfen, so Trump.