Corona-Lage Warum es in Japan so wenige Coronafälle gibt

Allerdings sind sich die Pandemie-Experten nicht einig, ob die Fallzahlen auch im kommenden Winter niedrig bleiben. Als im Vorjahr die Außentemperaturen ab November zurückgingen und die Menschen sich häufiger in geheizten Räumen aufhielten, nahmen die Infektionen deutlich zu, obwohl es damals keine hochansteckende Deltavariante gab. Nach Ansicht von Wada Koji von der International University of Health and Welfare in Tokio wird die nächste Welle daher zuerst die jüngeren und dann die älteren Ungeimpften treffen.