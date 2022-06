Corona-Maßnahmen: Einwohner dürfen Wohnungen wieder verlassen: Schanghai beendet zweimonatigen Lockdown

„Es ist ein surreales Gefühl“, zitierte die parteinahe Zeitung „Global Times“ den Schanghaier Wang Mohan, der am Vortag die Erlaubnis erhalten hatte, seine Wohnung verlassen zu können. „Ich hätte niemals gedacht, dass ich das sagen würde, aber was ich am meisten tun will, ist zur Arbeit zu gehen. Ich habe es satt, allein zuhause festzustecken und nur nach draußen zu kommen, um meinen Mund aufzumachen und mich testen zu lassen.“