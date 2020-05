Corona-Pandemie: Trump kanzelt Gesundheitsberater ab und will Schulen wieder öffnen

Schulen könnten zum 1. Juni einige Sommerprogramme anbieten, sofern lokale Schulmitarbeiter dem zustimmten und Vorsichtsmaßnahmen wie eine Begrenzung der Klassengröße getroffen werden, hatte Burgum in dieser Woche gesagt. Gleichzeitig stieg die Zahl der Todesfälle in North Dakota am Dienstag durch das Virus auf 38. Die Zahl der Infektionen stieg um 53 auf 1571.