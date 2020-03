Corona-Pandemie US-Präsident Trump erwägt „Quarantäne“ für New York und andere Bundesstaaten

Trump verabschiedete am Samstag in Norfolk das Lazarettschiff „Comfort“, das in New York Krankenhäuser entlasten und dort am Montag eintreffen soll. „Ihr habt die unerschütterliche Unterstützung der gesamten Nation, der gesamten Regierung und des gesamten amerikanischen Volkes“, sagte Trump vor dem Auslaufen des Schiffs in einer Ansprache an die New Yorker gerichtet. Das Schiff mit seinen 1000 Betten solle eine „Botschaft der Hoffnung und Solidarität“ senden, sagte Trump. Mit Blick auf das Virus beklagte er: Länder auf der ganzen Welt würden derzeit „von diesem fürchterlichen, unsichtbaren Feind angegriffen“.