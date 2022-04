Corona-Pandemie: Xi verteidigt harten Corona-Kurs: „Beharrlichkeit bringt den Sieg“

Trotz des Lockdowns in Millionen-Städten wie Schanghai und wirtschaftlichen Schäden hält der chinesische Präsident Xi Jinping am strikten Null-Covid-Kurs fest. „Wir müssen weiterhin die Menschen über alles stellen, das Leben über alles“, sagte Xi bei einem Besuch auf der südlichen Insel Hainan, wie staatliche Medien am Donnerstag berichteten. „Die derzeitige globale Pandemie ist immer noch sehr ernst, wir dürfen in der Präventions- und Kontrollarbeit nicht nachlassen. Beharrlichkeit bringt den Sieg.“