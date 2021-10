Corona-Schutzimpfung: Schweden und Dänemark stoppen vorerst Einsatz von Moderna bei Menschen unter 30

In der Europäischen Union war der Impfstoff von Moderna im Januar für alle ab dem Alter von 18 Jahren zugelassen worden. Grünes Licht gab es für das Präparat auch in Ländern wie Großbritannien, Kanada und den USA. Auf Kinder wurde die Anwendung bisher nicht ausgeweitet. Bislang ist das Mittel von Pfizer und Biontech der einzige Impfstoff, der in Europa und Nordamerika für Minderjährige unter 18 Jahren zugelassen ist.