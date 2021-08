Corona US-Gesundheitsbehörde verfügt neue Regelung gegen pandemiebedingte Zwangsräumungen

04. August 2021

Millionen in der Pandemie in finanzielle Not geratenen Mietern könnte die Zwangsräumung erspart bleiben. Präsident Biden begrüßt die Regelung, hat aber verfassungsrechtliche Bedenken.