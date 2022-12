Corona-Welle: Nach Ende aller Restriktionen: Corona trifft China mit voller Wucht

Seuchenexperten außerhalb Chinas gehen davon aus, dass dadurch zahlreiche Corona-Fälle nicht erfasst werden. Die neue Definition „wird eindeutig nicht alle Todesfälle durch Covid erfassen“, sagte Aaron Glatt, Experte für Infektionskrankheiten am Mount Sinai South Nassau Hospital in New York und Sprecher der Infectious Diseases Society of America. „Zu sagen, dass man alles andere, was im Körper vor sich geht, ignorieren wird, macht keinen Sinn und ist wissenschaftlich ungenau.“