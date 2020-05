Corona-Wirkstoff: USA erlauben begrenzten Einsatz von Remdesivir

Der Wirkstoff hatte zuvor in Laborversuchen einige Wirksamkeit gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 gezeigt. In Tierversuchen wirkte es gegen andere Coronavirus-Infektionen wie Sars und Mers.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief am Samstag in ihrer wöchentlichen Videoansprache (Podcast) zu einer internationalen Zusammenarbeit bei der Suche nach Medikamenten und Impfstoffen für die Eindämmung der Pandemie auf. Mit Blick auf die Geberkonferenz am 4. Mai, zu der die EU-Kommission eingeladen hat, kündigte sie an, dass Deutschland sich mit einem „deutlichen finanziellen Beitrag“ beteiligen werde. Einen genauen Betrag wollte sie noch nicht nennen.