Coronafolgen: Schulden reicher Länder steigen schneller als in der Finanzkrise

Den Industrieländern droht der Ratingagentur Moody's zufolge wegen der Coronarezession ein stark wachsender Schuldenberg. Bei den 14 untersuchten entwickelten Volkswirtschaften dürfte die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 19 Prozentpunkte wachsen und damit fast doppelt so schnell wie während der globalen Finanzkrise 2008/09, heißt es in der am Montag veröffentlichten Analyse.