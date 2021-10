Coronaimpfstoff Russland kann bestellten Sputnik-Impfstoff nicht liefern

Für García de Perez waren die vergangenen Monate voller Anspannung, einmal habe es geheißen, dass der Impfstoff kommt, dann wieder, dass er nicht kommt, schildert sie und fügt hinzu: „Man will die Sicherheit und Hoffnung haben, dass das Ding eintrifft.“



Der Impfstoff wurde im August 2020 auf dem Markt eingeführt und stolz nach dem ersten Satelliten der Welt benannt, um Russlands wissenschaftlichen Fähigkeiten zu symbolisieren. Die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Europäische Arzneimittelbehörde EMA haben die Nutzung von Sputnik V bislang nicht genehmigt, aber es ist in etwa 70 Ländern zugelassen.



Moskau hat das Mittel offensiv vermarktet, nachdem sich abzeichnete, dass reiche Nationen Vorräte an im Westen entwickelten Impfstoffen für sich selbst behalten. Russische Staatsmedien ließen sich im Frühjahr triumphierend darüber aus, wie das Vakzin „die Welt erobert“.