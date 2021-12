Coronaimpfungen in New York Bargeld für die Impfung – oder ein Jagdgewehr

Es ist eine Mischung aus Druck, Anreizen und Niedrigschwelligkeit, die New York zum Impfvorbild machen. Wer eine Dosis des Vakzins braucht, der bekommt sie ohne große bürokratische Hürden – nicht nur im Big Apple, sondern überall im Land. Eine zentrale staatliche Website ermöglicht es Impfwilligen mit wenigen Klicks, einen Impftermin in ihrer Nähe zu vereinbaren – nicht nur in Arztpraxen, sondern auch in Drogerien, Behörden und Apotheken. Auch per SMS lassen sich Termine finden. Und wer das staatliche Angebot nicht wahrnehmen will, der kann über die Portale der großen Drogerieketten Walgreens und CVS seine Spritze vereinbaren, ebenfalls in wenigen Minuten.