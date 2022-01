Coronakrise: China zieht No-Covid-Politik hart durch – weitere Städte abgeriegelt

In der zentral gelegenen Provinz Henan wurden am Donnerstag 64 lokal übertragene Ansteckungen mit Krankheitssymptomen gemeldet, nachdem es am Mittwoch nur vier gewesen waren. Trotz der zu anderen Ländern vergleichsweise sehr niedrigen Zahl verhängten mehrere Großstädte sogleich strenge Schutzmaßnahmen, die Reisen und das wirtschaftliche Leben einschränkten.