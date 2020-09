Coronakrise Frankreich plant Hilfspaket in Höhe von 100 Milliarden Euro

Die französische Regierung will das rund 100 Milliarden Euro umfassenden Finanzpaket im Laufe des Donnerstags genauer vorstellen. Am Vormittag wurde der Aufbauplan auch im Ministerrat unter dem Vorsitz von Staatschef Emmanuel Macron besprochen. An das Konjunkturpaket gibt es hohe Erwartungen: „France relance“, wie es auf Französisch heißt, soll das Wirtschaftswachstum Frankreichs bis Ende 2022 wieder auf das Niveau von vor der Corona-Krise bringen.