Coronakrise Frankreich will Luftfahrt mit 15 Milliarden Euro retten

Mit einem 15 Milliarden Euro schweren Rettungspaket will Frankreich seine wegen Corona in eine schwere Krise geratene Luftfahrtindustrie stützen. „Heute Morgen rufen wir also den Ausnahmezustand aus, um unsere Luftfahrtindustrie zu retten“, sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag.