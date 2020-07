Coronakrise: Großbritannien will Einreisebeschränkungen lockern

Mit fast 44.000 bestätigten Todesfällen ist die Covid-19-Sterberate in keinem anderen Land in Europa so hoch wie in Großbritannien. Den im März verhängten landesweiten Lockdown lässt das Land inzwischen allmählich hinter sich. Bars, Restaurants und Friseure dürfen ab Samstag wieder öffnen. Am 31. Januar hat Großbritannien zwar die EU verlassen, doch ändert sich während einer Übergangsphase bis Ende 2020 im Alltag praktisch nichts.